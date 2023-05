Gerflor, Farm Fresh makikirambol sa PVL

MASUSUBUKAN ang mga bagong koponang Gerflor at Farm Fresh sa Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference simula Hunyo 29.

Nakatakdang makipaghambalusan ang dalawang bagong koponan upang lumobo sa 10 ang mga magbabanatan kabilang ang reigning All-Filipino champion Creamline Cool Smashers, PLDT High Speed Hitters, Chery Tiggo Crossovers Akari Chargers, Petro Gazz Angels, F2 Logistics Cargo Movers, Cignal HD Spikers, at Choco Mucho Flying Titans.

Pansamantala namang magpapahinga ang Army Lady Troopers dahil sa kawalan ng mga manlalaro na kasalukuyang nasa serbisyong militar.

Inaasahan ni PVL President Ricky Palou na magtatagal sa liga ang dalawang bagong koponan na nangakong makikipagsabayan sa hambalusan.

Nakatakdang pamunuan ang Gerflor ni dating Cignal coach at National University Nazareth School boys volleyball chief tactician Edgar Barroga, habang magtitimon naman para sa Farm Fresh si two-time National Collegiate Athletic Association champion mula College of Saint Benilde Lady Blazers at third placer Adamson University Lady Falcons sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Jerry Yee.

Nahati na sa dalawang grupo ang 10 koponan mula sa Pool A na binubuo ng Creamline PLDT, Chery Tiggom Akari at Gerflor, habang nasa Pool B ang Angels, Cargo Movers, HD Spikers, Flying Titans at Farm Fresh.

Sasabak naman ang dalawang koponan mula sa Japan at Australia na paniguradong magbibigay ng mas matinding aksiyon sa oras na dumating ang mga ito sa bansa. (Gerard Arce)

