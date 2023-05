DOJ may alas kontra kay Teves

Tiwala ang biyuda ni Negros Oriental Governor Roel Degamo na may malalakas na ebidensiya ang Department of Justice (DOJ) laban kay suspended Congressman Arnolfo “Arnie” Teves Jr. sa kabila ng pagbaligtad ng apat na testigo ng gobyerno laban sa kongresista.

“Ang dami ring kaso na nag-recant ang mga witnesses o suspect pero hindi naman nag-fail dahil ‘yong pinanghahawakan, hindi lang naman ‘yong statements nila,” wika ni Pamplona, Negros Oriental Mayor Janice Degamo sa television interview nitong Miyerkoles.

Naniniwala pa si Mayor Degamo na pera ang dahilan kaya bumaligtad ang apat na testigo. Posible aniyang madagdagan pa ito sa mga susunod na araw.

Sinabi naman ni Senior Deputy State Prosecutor Richard Fadullon na isa sa bumaligtad na testigo na si Osmundo Rivero ang malalagay sa balag ng alanganin kapag hindi niya nailabas ang ebidensiya sa bago niyang kuwento ngayon.

“If for example, it turns out that these are allegations which cannot be supported, which is something that cannot be backed up by evidence, then the one who makes the recantation should, likewise, face the full force of the law,” babala ni Fadullon.

