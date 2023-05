Denver Nuggets sobrang dehado

GOOD day mga kababayan. Malungkot ngayon ang fans ng Los Angeles Lakers dahil sa sinapit na pagkatalo sa super dehadong team sa NBA na Denver Nuggets sa Western Conference Finals.

Sa totoo lang, wala din namang nag-akalang aabot ang Lakers sa finals dahil hindi masyadong maganda ang showing nila noong umpisa. Anyway, kapag nandiyan si LBJ, wala talagang imposible.

Umarangkada sila LBJ at ang Lakers hanggang playoffs simula nang talunin ang liyamadong team na Memphis Grizzlies na pinangungunahan ni Ja Morant.

Bilog ang bola, pero noong bumangga na sila sa team ng second runner-up sa MVP na si Nikola Jokic, hindi na sila naka-adjust at na-expose din ang team ng Lakers na meron silang mga weak spot na hindi kaya punuan ni King LeBron.

***

Sa kwentong PBA, bakit ba hinaharang ng PBA Board si Gov. Dennis Pineda para maging representative ng Converge?

Ang malungkot sa sitwasyon, hindi man lang mabigyan nang maayos na sagot ng PBA Board at hindi masabi kung sino ang mga team na may ayaw o pabor.

Takot lang nila siguro kay Gov. Delta hahaha. Pero dapat hindi ganun, politiko si Gov. Delta, sanay siya sa batikos at puri. Masyado namang nagmamalinis ang PBA sa sitwasyon.

Basketball lang naman ang laro hindi naman eleksiyon, sumobra na naman yata sa analyze itong si Comm. WIllie Marcial at PBA Board. Pinaandar na naman ang tropahan system.

Pero noong pandemic, nasa lugar kayo ni Gov. Delta sa Pampanga. Masyado madaling makalimot ang PBA.

***

Abangan ang PBA Legends sa June 4 sa Paombong, Bulacan at sa June 12 naman sa Pandi, Bulacan para sa exhibition games.

***

