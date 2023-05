Dating Frontliner rep. Ronnie Ong, tinalagang LWUA chair ni PBBM

Itinalaga kahapon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang isang dating kinatawan ng Frontliner partylist bilang bagong Chairman ng Local Water Utilities Administration (LWUA).

Si Ronnie Ong ang napisil na Chairman ng Local Water Utilities Administration (LWUA), ang pangunahing institusyon ng bansa na namamahala ng mga water district, at pagtataguyod sa pag-unlad ng mga sistema ng suplay ng tubig sa iba’t ibang mga probinsya.

“Ang access sa ligtas at malinis na tubig ay karapatan ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng LWUA, umaasa kami na matiyak ang universal access sa ligtas na tubig, sanitasyon, pati na rin ang saganang pamamahala ng septage at sewerage sa mga probinsya, kahit gaano man kalayo ang mga ito. Higit sa lahat, pangarap namin na palaguin ang ating mga lokal na water districts bilang mga independent institution at makapagbigay din ng mga trabaho sa loob nito,” ani Ong.

Noong panahon ni Ong bilang longresista, siya ay kilala bilang “frontliner na Kongresista” hindi lang dahil sa iba’t iba nyang batas na ipinanukala kundi dahil na rin sa mga ayuda program at proyektong nagbigay ng trabaho kahit na noong lockdown. Ilan dito ang “Tulong sa Senior Citizen Work Program” na nagbigay ng trabaho sa mga senior citizen sa mga universities at government offices, pero pati na rin ang pagtatatag ng mga remote e-learning hub na “E-skwela Hubs” sa buong bansa.

Isa sa mga natatanging gawain niya sa probinsya bago pa man siya naging Chairman ng LWUA ay ang pamamahagi ng mga portable water filter sa mga barangay sa Bohol matapos ang bagyong Odette,

“Nakasalalay ang buhay ng lahat sa tubig. At karapatan pa rin ng bawat mamamayan ang malinis at maayos na supply ng tubig kahit pa may bagyo, kalamidad, o bagong pandemya na dumating,” sabi ni Ong.

Nanumpa sa tungkulin si Ronnie Ong ngayong ika-24 ng Mayo 2023 bilang Chairman ng Local Water Utilities Administration (LWUA) sa Malacañang Palace sa harap ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin.