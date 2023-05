Daniella Uy maangas opening sa Villamor

NAGPOSTE nang maangas na pagtatapos si Daniella Uy na naglaho sa kanya sa mga nakaraang kampanya sa Philippine Golf Tour, sinalpak ang kambal na birdie upang wasakin ang tatlong tablahan at iposte ang dalawang palong kalamangan kina Chihiro Ikeda at Marvi Monsalve sa ICTSI Villamor Philippine Masters Miyerkoles ng hapon sa Villamor Golf Club.

Binalewala ang nakakangilong salang sa punso maghapon, bumawi si Uy sa mga tirada, binirdie ang masikip na No. 1 at par-3 No. 4 at bumalikwas sa kambal na disgrasya sa magkakahalong par bago kumubra ng dalawang palo sa huling dalawang butas tungo sa 2-under 70.

“I saved a lot of pars, laging stymie ang drive,” sey ni Uy, na nagmintis sa ilang tsansa para sa pangalawang korona sa 11th LPGT 2023 sa pagtukod sa huling butas, kabilang ang sa katatapos na Luisita Championship na rito’y tumiklop siya kay Harmie Nicole Constantino sa sudden-death sa kabila na lumamang ng tatlo sa isang bahagi ng regulation.

Ang mabangis na simula sa linggong 54-hole, P1M golfest, ang nagpalakas sa kampanya niya upang sundan ang pambihirang tagumpay sa Riviera-Langer bubble setup noong 2021. (Ramil Cruz)

