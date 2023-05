Bambol Tolentino kumpiyansa lalampasan 4 ginto sa 19th Asiad

Umaasa si Philippine Olympic Committee (POC) President Bambol Tolentino sa mga world-class at elite na mga atleta tulad nina EJ Obiena, Hidilyn Diaz, Eumir Marcial at Nesthy Petecio na pamumununan ang kampanya ng Team Pilipinas sa 19th Asian Games na itinakda sa huling bahagi ng Setyembre

Kumpiyansa si Tolentino na malalampasan ng bansa ang dati nitong performance na apat na ginto sa nakaraang Asiad kasunod ng matagumpay na kampanya ng mga atleta sa katatapos na 32ndSoutheast Asian Games sa Cambodia.

Sinabi ni Tolentino na sinimulan na nilang i-assess ang komposisyon ng koponan sa quadrennial meet, kung saan target nilang magpadala ng mahigit 410 atleta.

Ang 19th Asian Games ay nakatakda sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8 sa Hangzhou, China.

“Siguradong malalampasan natin iyun (4 golds),” sabi ni Tolentino sa pagbabalik ng Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa Rizal Memorial Sports Complex Conference Hall nitong Martes.

Sa 2018 edition na ginanap sa Jakarta at Palembang, Indonesia, nagpadala ang PH team ng 271 atleta at umuwing may apat na ginto, dalawang pilak at 15 tansong medalya. (Lito Oredo)