Anne excited sa pakikipagbakbakan

Handa na si Anne Curtis na magbalik sa paggawa ng pelikula at excited na siyang muling makatrabaho si Direk Erik Matti sa project na ‘Buy Bust: The Undesirables’.

Pinost pa ng ‘It’s Showtime’ host sa kanyang Instagram ang script na pinadala sa kanya para sa comeback film niya after four years.

“Acting refresher Day 1. It’s been 4 years. Training blades came out while I was finishing these scripts @erikmatti. I am extremely excited for this,” sey ng aktres na ang huling pelikula ay ang 2019 Metro Manila Film Festival comedy na ‘The Mall, The Merrier’ kasama si Vice Ganda.

Sa pelikulang ‘Buy Bust’ noong 2018, napasabak sa maraming madugong action scenes si Anne. Para sa bagong ‘Buy Bust’ movie, nag-training siya sa Sayoc na isang Filipino martial arts na gumagamit ng sword, stick, tomahawk, karambit at whip.

Expected na mas maraming madugong eksena ang gagawin ni Anne kaya pinaghandaan niya ito nang husto.

Sa apat na taong nagpahinga si Anne sa paggawa ng pelikula, naibigay niya ang lahat ng kanyang panahon sa kanyang anak na si Dahlia Amelie. Dahil 3 years old na raw ang bata, puwede na raw niyang balikan ang paggawa ng pelikula tulad nang pagbalik niya sa pagho-host ng ‘It’s Showtime’ last year.

Bongga! (Ruel Mendoza)

