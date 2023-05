ADB magbubuhos ng P223B sa PH

Magbibigay ng apat na bilyong dolyar o halos P223 bilyon ang Asian Development Bank (ADB) sa Pilipinas bilang suporta sa mga programang pangkaunlaran at mga programa sa imprastrukturang nakalinya ngayong 2023.

Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office (PCO) matapos ang naging pulong nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ADB President Masatsugu Asakawa.

Ayon kay Asakawa, suportado nila ang mga ginagawang hakbang ng Marcos administration lalo na mga programang pangkaunlaran na magpapabago sa buhay ng mga Pilipino.

“This 2023 alone, we expect to provide up to $4 billion to support the government’s socioeconomic agenda and the Build Better More infrastructure development program,” ani Asakawa.

Kabilang sa mga susuportahan ng ADB ay ang ilang malalaking proyekto tulad ng Bataan-Cavite Interlink Project, Davao Public Transport Modernization Project at ang Integrated Floor Resilience and Adaptation Project.

Sinabi ng PCO na nagpahayag din ng kahandaan ang ADB na tulungan ang gobyerno sa pagtugon sa epekto ng climate change na isa sa kanilang magiging prayoridad para sa bansa. (Aileen Taliping)

