12-year relationship nina Coco, Julia ang gulo!

Tinuldukan na nga nina Coco Martin at Julia Montes ang mga speculation tungkol sa lihim nilang pagmamahalan at finally ay inamin din nila ang tungkol sa kanilang relasyon.

Sa naganap na celebrity watch party ng ‘Unbreak My Heart’ ay nakapanayam ni MJ Felipe sina Coco at Julia at dito nga ay napaamin ang aktor nang tanungin siya ng ‘TV Patrol’ showbiz reporter kung maghihintay pa ba ng matagal ang publiko sa kanilang kumpirmasyon sa noon pa naman ay pinag-uusapang relasyon nila?

“Kami naman, hindi naman na kami mga bata.

“Kung ano siguro ‘yung nakikita, iniisip ng mga tao, ‘yun na ‘yon. Masarap kasi na pribado ‘yung buhay. Tahimik. Walang mga isyu. Eto, masaya kami.”

Nang tanungin ni MJ kung 2011 ba nagsimula ang kanilang relasyon at kung ‘yon ang anniversary nila ay parehong natawa sina Coco at Julia.

“Ang galing, ah,” komento ni Coco habang tumatawa.

“Kasi nagsabi ka na,” hirit naman ni Julia na natatawa rin.

May mga natuwa at mayroon din namang kinuwestiyon ang pag-amin nina Coco at Julia dahil minor pa raw ang Kapamilya actress noong 2011.

Kung 28 years old na si Julia ngayon, ibig sabihin ay 16 pa lamang siya nang magsimula ang kanilang relasyon noong 2011.

Sey naman ng ibang netizen, ang tinutukoy ni Coco ay 12 years na relationship nila bilang magkatrabaho.

Taong 2011 kasi nang magtambal ang dalawa sa teleseryeng ‘Walang Hanggan’ at dito rin nagsimula ang mga balitang may something special na namamagitan sa kanila.

Grabe ang pagtatalo ng netizens sa online world kaya naman naglalabas sila ng mga resibo para patunayan na hindi pa official sina Coco at Julia noong 2011.

Ang resibo na tinutukoy ay ang mga naging interview ni Coco noong 2011 at 2012 kung saan ay ilang beses nitong itinanggi na nanliligaw siya kay Julia.

Noong ginagawa naman nila ang ‘A Moment in Time’ ay muling tinanong si Coco kung nililigawan na ba niya si Julia at naiba na ang sagot ni Coco.

“Pakikiramdaman ko pa.”

Dinenay naman ni Julia sa isang interview na may namamagitan sa kanila ni Coco.

Sana linawin nina Coco at Julia sa next interview nila kung ang tinutukoy ni Coco na “12 years na kaming magkasama” ay ang kanilang working relationship as actors at hindi ang relasyon nila bilang mag-sweethearts, ha!

Ang dami kasi talagang naguguluhan, huh!

‘Yun na!

See Related Story:

Coco, Julia, Alden agaw eksena sa Kapamilya, Kapuso event