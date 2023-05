Wangs giniba AMA Online

DINOMINA ng Wangs Basketball@27 Strikers-Letran ang second half para ipagpag ang AMA Online 71-57 sa first game ng PBA D-League Aspirants Cup Martes ng hapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Sa likod ng 15 points ni Pao Javillonar at 14 points, 10 rebounds ni Kevin Santos ay inakbayan ng Knights sa fourth spot ang Perpetual sa 2-2.

Nagmukhang makakasilat na ang Titans nang lumamang sa break 37-33 at 42-35 sa third quarter pero tinapos ng Letran ang period sa 13-2 run para agawin ang lead 48-44 papasok ng fourth.

Hindi na bumitaw mula roon ang mga taga-Intramuros, nilimitahan sa 7 points lang ang AMA sa final period.

“Slow start kami and no excuses for us,” ani Knights coach Rensy Bajar. “Nag-rely lang kami sa defense na gusto naming maging identity moving forward.”

Out na sa playoffs ang AMA (0-5) na binitbit ng 20 points ni Earl Baclic.

(Vladi Eduarte)