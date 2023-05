Tirso parang tatay ni Dingdong

Ikinatuwa ni Dingdong Dantes na makatrabaho ulit sa isang malaking teleserye ang award-winning veteran actor na si Tirso Cruz III.

Unang nagsama sina Dong at Kuya Pip sa 2002 teleserye na ‘Sana Ay Ikaw Na Nga’. Nagkasama sila uli sa teleseryeng ‘Endless Love’ noong 2010.

Ngayon naman ay gaganap silang mag-ama sa ‘Royal Blood’ ng GMA-7.

Kuwento ni Dingdong, “No’ng malaman ko na makakasama ko siya sa ‘Royal Blood’ sobrang saya. Very fatherly sa set, very warm, ang dami mong matututunan, at very funny rin. Iyon ‘yung pinakamahalaga kasi talagang hindi puwedeng palaging serious dahil mahirap ‘yung trabahong ginagawa, kahit papaano we have time to laugh and take things lightly, and that’s what he provides.”

Kuwento naman ni Kuya Pip, tuwing nagkikita sila ni Dong, ang tawag niya rito ay Carlos Miguel. ‘Yun kasi ang pangalan ni Dong sa ‘Sana Ay Ikaw Na Nga’.

“For a long long time, for so many years, ang tawag ko sa kanya tuwing magkikita kami is Carlos Miguel. And ngayon mapapalitan na ‘yan, iba na ‘yung pangalan niya sa new show namin.

“He’s a very kindhearted man, he’s very professional, and I can see he really loves his job. He’s not here just for the glory, for the fame, no. He has his heart into the art itself, the craft of acting. Nandito siya for as long as he can deliver and give beautiful stories and characters to our viewers, he will try to give his 100 percent best.” (Ruel Mendoza)