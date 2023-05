‘TeleRadyo’ tsinugi ng ABS-CBN

Inanunsiyo ng ABS-CBN na epektibo Hunyo 30, 2023 ititigil na ang operasyon ng isa sa mga news channel nilang TeleRadyo.

Ayon sa media giant, lugi na ang TeleRadyo mula pa noong 2020 kaya wala silang pagpipilian kundi itigil ang operasyon nito upang maiwasan na rin ang karagdagang pagkalugi sa negosyo.

“ABS-CBN is left with no choice [but] to cease operations of TeleRadyo effective 30 June 2023 to prevent further business losses,” ayon sa statement ng kompanya.

Gayunpaman, upang patuloy na makapaghatid ng balita sa mga mamamayan, nakipagsanib-pu­wersa umano sila sa Prime Media Holdings Inc.

Ang bagong kompanya ang magpoprodyus ng iba’t ibang programa upang mabigyan pa rin ng oportunidad ang kanilang mga empleyado na nawalan ng trabaho.

“Under the agreement, ABS-CBN will have a minority stake in the joint venture, and Prime Media Inc. will be the majority stakeholder,” lahad ng media company.

Ang Prime Media Holdings ay minamay-ari umano ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. (Issa Santiago)