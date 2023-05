Super typhoon Betty nagbabanta sa ‘Pinas

Nagbabantang pumasok sa bansa ngayong linggo ang super typhoon na tatawaging ‘Betty’.

Nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ang binabantayang bagyo na may international­ name na ‘Mawar’ at huli itong namataan ng Philippine Atmospheric,­ Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa la­yong 2,275 kilometro sa silangan ng Mindanao.

Ayon kay Pagasa weather specialist Ana Clauren-Jorda, posibleng pumasok sa PAR ang bagyo sa Biyernes hanggang Sabado.

May dala aniya itong pinakamala­kas na hanging aabot sa 130 kilometro bawat oras at pabugsong hanggang 185 kilometro bawat oras.