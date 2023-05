Sen. Tulfo gigisahin NORDECO sa palpak na serbisyo

Dapat papanagutin ng pamahalaan ang Northern Davao Electric Cooperative (NORDECO) sa kalamidad na hatid nito sa mga taga-Island Garden City ng Samal bunga ng kapabayaan na nagsadlak sa buhay ng mga residente sa kadiliman dulot ng hindi masolusyunang brownout, ayon kay Senador Idol Raffy Tulfo.

“Sunod -sunod na energy crisis na ang nararanasan sa ating bansa. Matapos sa Occidental Mindoro at Panay Island, ngayon naman sa Samal Island!” ayon kay Tulfo.

Ayon pa kay Tulfo, sa darating na hearing sa Committee on Energy sa Miyerkules, May 24, 2023, tatalakayin ang usapin hinggil sa energy crisis sa Samal Island at pananagutin ang may kapabayaan at mahanapan ng pangmatagalang solusyon.

“Pero sa lumilitaw ngayon, ang NORDECO umano ang ugat ng kapalpakan dahil sa sintanda na ng kanilang mga ninuno ang naghihikahos na submarine cable doon na hindi pa napapalitan,” dagdag pa ng senador.

Base sa report na nakarating sa naturang senador, mula pa noong nakaraang taon, araw-araw na tinitiis ng mga residente ng Samal ang umano’y pito hanggang walong oras na brownout kapag peak load at dalawa hanggang tatlong oras namam kapag off peak.

Ang Nordeco, na dating kilala na Davao del Norte Electric Cooperative, Inc. (Daneco), ay umaani ng batikos sa mga consumers nito dahil sa kapalpakan nito sa serbisyo sa koryente.

Malinaw umano na bigo ang NORDECO na makapaghanda sa mataas na demand sa koryente sa paglago ng industriya ng turismo sa naturang lugar.

Sa ngayon, tumaas ng mula 3 megawatts (MW) hanggang 9MW ang kaylangang punuan ng NORDECO dahil sa pagdami ng mga negosyo at establisimento tulad ng mga resorts, restaurants at iba pang pamilihan.

Ang Samal Island ay konektado sa Pantukan Grid sa pamamagitan ng isang kilometrong antigong

submarine cable na pag-aari ng NORDECO, subalit magmula pa ng 1980s ay hindi na ito na-upgrade pa ng naturang kumpanya.

Malinaw na hindi na kayang serbisyuhan ng buo ng 43 taong gulang na submarine cable ang Samal Island base sa mga brownout na nararanasan sa kasalukuyan.

Para malutas ang problema sa brownout, ipinanukala ng NORDECO na maglatag ng 15-kilometrong submarine cable na nagkakahalaga ng 1.5 billiong piso upang pagdugtungin ang Samal at bayan ng Pantukan, subalit hindi inaprubahan ng Energy Regulatory Commission (ERC) sapagkat wala naman umanong inihain na panukala ang NORDECO para sa Pantuklan submarine cable.

Sa kasalukuyan, tanging ang Mindoro Grid Corporation (MGC) ang may kapabilidad na mag-provide ng 6.962MW na koryente sa Samal samantalang 3MW lamang ang nao-provide ng NORDECO.

Sa kabuoang 9MW na pangangailangan ng Samal, tanging 6.12MW lamang ang naibibigay kung kaya malaki talaga ang kakulangan.

Sa kabila ng kapalpakan na ito, naniningil pa din ang NORDECO ng mas mahal ng tatlo hanggang apat na piso kumpara sa ibang mas maayos na kumpanya ng koryente.

Bunga nito, nakikita ring solusyon ng naturang senador na repasuhin ang Power Supply Agreement (PSA) at maglatag ng probisyon kung saan kinakailangan na maglagay ng modular gensets bilang replacement power sa lahat ng power producers upang makatiyak ng episenteng serbisyo sa koryente.

Idinagdag pa nito na dapat ding isama sa PSA ang “causer’s pay” para hindi pasanin ng mga consumers ang sagutin sa gastos sa mga gensets at ang palpak na kumpanya ang dapat papanagutin sa gastos.