Rupert Zaragosa asinta pangalawang korona

SA pagtrangko ni Rupert Zaragosa, tiyak na nakakatuliro ang simula at hanggang katapusan na ICTSI Villamor Philippine Masters na sisiklab ngayon (Miyerkoles) sa mapanlinlang na golf course na kailangan ang katumpakan sa punso kesa sa haba.

Habang walang kalupaan ang Villamor Golf Club layout sa Pasay, bangin o dog-leg fairways na normal sa championship courses, may mahirap pa rin itong pagsubok dahil sa sikip ng daan pa-ilog na may mga puno, makapal na magaspang pa ang ibabaw na haharapin ng mga astig na mga mama ng Philippine Golf Tour na magkakasukatan sa pagkontrol sa bola, laro sa bakal at buslo ng bola.

“I think Villamor suits my game. My game plan is to focus more on my tee shots and hopefully my putting will click this week,” komento Martes ni Zaragosa, ang kumbinsidong nanalo sa Iloilo noong Marso at susubok uli sa pangalawang titulo pagkapuwesto sa pang-34 lang sa Luisita.

Hinirit naman ni Manila-based Dutchman Guido Van Der Valk, na nakapag-ensayo siya sa nakaraang linggo at kumpiysansa sa magiging kampanya sa apat na araw na paluang inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. at hatid ng International Container Terminal Services, Inc. (Ramil Cruz)