Romualdez hindi tatantanan sibuyas cartel

Hindi titigilan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paghabol sa mga nasa likod ng onion cartel sa bansa hangga’t hindi ito tuluyan mabuwag.

Nakipagpulong muli si Romualdez sa mga opisyal ng Bureau of Plant Industry (BPI) kasama ang ilang mambabatas upang isapinal ang mga gagawing aksiyon at reporma upang tuluyan nang mapuksa ang kartel na responsable sa pagkontrol ng supply at presyo ng sibuyas sa bansa.

Magugunitang tinapos na ng House Committee on Agriculture and Food ang imbestigasyon nito kaugnay sa onion cartel at tuluyan natumbok ang mga personalidad na nasa likod ng kartel.

“Those who are part of the solution we will help; those who are part of the problem, we will not tolerate. We will go after them and make the proper recommendation for prosecution,” giit ni Romualdez. (Eralyn Prado)