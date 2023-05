Poe bet isabatas operasyon ng motorcycle taxi

Napapanahon nang ilegalisa ang mga motorsiklo bilang ligtas at kumbinyenteng public transportation sa bansa, ayon kay Senadora Grace Poe.

Sa hearing ng Senate committee on public ser­vices, sinabi ni Poe na ang resulta ng pilot study ng Department of Transportation (DOTr) hinggil sa viability ng motorcycle taxis ay maaaring ga­wing basehan ng panukalang batas.

Samantala, sinabi naman ng isang opisyal ng Grab na magkakaroon ng opsyon ang mga komyu­ter sa pampublikong transportasyon kung maipapasa ang motorcycle taxi law dahil makakahikayat ito sa pagpasok ng kompanya ng motorcycle taxis sa bansa.

“Grab believes that a well-regulated and inclusive framework for motorcycle taxis in the Philippines can bring significant benefits,” ayon kay Grab Senior Executive Vice President Lim Yew Heng.

“The sooner a motorcycle law is passed, the better for consumers, who under the current setup can only choose between three motorcycle taxi companies,” pa­liwanag pa niya.

Sa ngayon, tatlong kumpanya ng motorcycle taxi na bahagi ng pilot program ang pinayagang magbiyahe sa Metro Manila sa ilalim ng provisional authority na inisyu ng DOTr. Ito ay ang Angkas, Joyride at Move it. Ang Angkas, ang pinakamalaking kumpanya ng taxi company ay may 30,000 rider at bumubuo ng 50 porsiyento ng market share. (Dindo Matining)