Piolo, Regine trending ang titigan, subuan, amuyan

Ang bongga ng guesting ni Piolo Pascual sa ‘Magandang Buhay’ lalo na ang titigan challenge nila ni Regine Velasquez.

Sa naturang challenge, dapat ay hindi mag-react, pumikit, ngumiti ang dalawa habang nagtititigan sila, na halos dikit na dikit na ang mga mukha.

“Kayang-kaya ni Reg ‘yan, ilang beses na naming ginawa ‘yan!” hirit ni Piolo.

At sa mismong challenge nga, grabe ang titigan nilang dalawa, na halos maglapat na ang kanilang mga labi. At yes, sabi ni Melai Cantiveros, wagi si Regine, dahil si Piolo ang mas napangiti.

Bukod sa titigan, may eksena rin na sinubuan ni Regine ng ‘lumpiang toge’ si Piolo, na paborito nga raw kainin ng aktor, bukod sa kamote, at bongga rin ang eksenang inamoy ni Regine si Piolo, na super bango nga raw.

Wagi rin ang pagpapaturo ni Regine mag-boxing kay Piolo, dahil napansin nga nina Jolina Magdangal at Melai, na habang sumusuntok si Regine ay panay ang bungisngis kay Piolo.

Well, iba rin ang chemistry nina Regine at Piolo, at wish ng mga fan na magsama sila ulit sa pelikula. (Dondon Sermino)