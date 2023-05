Nasa 400 atleta isasagupa sa 19th Asian Games

MAAGANG kinumpleto ng Philippine Olympic Committee (POC) ang listahan ng mga pambansang atleta na lalahok sa pang-19 na edisyon ng Asian Games na gaganapin sa Setyembre sa Hangzhou, China.

Ito ang inihayag ni Philippine Olympic Committee President Abraham “Bambol” Tolentino sa pagdalo sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes sa Conference Hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

“Halos tinapos na namin. Tatlo kami na nag-review para sa gold and silvers but not all. We are also looking at those world ranking and Asian ranking ng mga athletes natin,” sabi ni Tolentino sa forum na hatid ng San Miguel Corporation, MILO Philippines, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).

Kabuuang 410 pangalan na ang nasa listahan ng mga pambansang atleta na sasabak sa Asian Games na gaganapin sa ikatlong pagkakataon sa China bagaman naghihintay pa din ang ahensiya sa mga nagnanais na makasama base na din sa tatanggapin nitong dahilan.

“We already have 410 athletes in the list. We are considering iyung Group B or nasa ‘KKB’, but I don’t think na meron pa din na gagawa ng ganoon para makasali. Unless meron na new team, or iyung nag-revamp or binago nila ang nasa komposisyon nila dahil hindi maganda performance at may mga binuong bagong composition,” sabi pa nito.

(Lito Oredo)