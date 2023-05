Nabuwisit sa orasyon, albularyo tinigok ng pasyente

Tigok ang isang lolong albularyo matapos umanong mabuwisit sa kanyang orasyon ang ginagamot niyang pasyente at hatawin ito sa ulo sa bayan ng Ambaguio, Nueva Vizcaya noong Lunes.

Kinilala ang biktima na si Blacio Lindawan, 72-anyos, at kilalang ‘baki’ o ‘mumbaki’ sa kanilang lugar sa Barangay Camandag sa nasabing bayan.

Ayon kay Ambaguio Police Station (APS) chief P/Maj. Randy Carbonal, ipinatawag ng suspek na si Jonal Ollani, 36, binata, ang albularyong kapitbahay para sa tradisyunal na panggagamot sa kanyang lagnat at pananakit ng katawan.

Gayunman, nagkainitan agad ang biktima at suspek sa simula pa lang ng ritwal dahil hindi umano maintindihan ng huli ang inuusal na orasyon ng matanda.

Sa galit ng suspek, kumuha ito ng kahoy at pinagpapalo ang biktima sa ulo at katawan. Idineklara itong dead on arrival sa ospital dahil sa brain hemorrhage.

Tumakas ang suspek at target ito ngayon ng manhunt. (Allan ­Bergonia)