Misis ni Ogie affected sa pagkasunog ng post office

Kahapon ay nag-post si Regine Velasquez-Alcasid kaugnay ng pagkasunog ng Manila Central Postal Office.

“Ano na kaya mangyayari kay Katherine at sa iba pang naging bahagi ng Manila Central Post Office (with crying face emoji). Naging bahagi ng buhay ko ang Post Office napasok ko at nakakilala rin ng mga kaibigan doon. The Manila Central Post Office was a Historical land mark it’s so sad that this happened.”

Ang Manila Central Post Office ay naging location ng pelikulang ‘Ikaw Lamang Hanggang Ngayon’ movie ni Regine kung saan ay leading man niya si Richard Gomez.

Gumanap bilang Katherine si Regine sa pelikulang ‘yon. Nagtatrabaho bilang post clerk sa Manila Central Post Office ang character ni Regine sa pelikulang ‘yon.

Katulad ng misis ni Ogie Alcasid, napakarami ring nalungkot sa pagkasunog ng Manila Central Post Office.

Marami rin ang nagsabing dapat i-restore ang nasabing gusali dahil isa nga ito sa iilang landmarks na lang meron ang Pilipinas.

I’m sure isa si Regine sa mga celebrity na tutulong kapag nagkaroon ng fundraiser para maayos at maibalik sa dating ganda ang Manila Central Post Office.

‘Yun na! (Jun Lalin)