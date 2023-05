Miguel nahihilig sa extreme sports

Bumalik ang hilig ni Miguel Tanfelix sa extreme sports dahil sa pagganap niya bilang si Steve Armstrong sa ‘Voltes V: Legacy’.

Dahil na rin daw sa mga pinagdaanan nila sa tatlong taon na training para sa show, naging mas matapang at mas lumakas ang loob ni Miguel na balikan ang mga dating sports na nasubukan na niya.



Kailan lang ay binalikan ng Kapuso leading man ang water activity na cable wakeboarding sa Decawake Clark Cable Park sa Pampanga.

Pinost niya ang series of videos sa Instagram kunsaan naka-third attempt siya sa naturang water sport. Kahit daw nakakapagod ay hindi siya tumigil hanggang hindi niya ma-perfect ang pag-wakeboard. Naging maingat naman daw siya dahil kumpleto siya sa helmet, life jacket at wakeboard boots.

Caption pa ni Miguel, “A bit rusty but I’m happy to be back.”

Nag-iingat din si Miguel kapag nakasakay siya sa kanyang motorsiklo. Nag-train naman daw siya sa Clark International race track at riding buddy niya ang co-star niya sa ‘VVL’ na si Matt Lozano.

Bukod sa safety gears, importante rin daw ang presence of mind kapag nagmamaneho ng motorsiklo.

“Safe naman po ako and pag nagra-ride kami ni Matt, full gear talaga. Helmet. Actually nauna pa nga ‘yung mga gear namin kaysa sa motor,” sey pa ni Miguel.

Ang ibang extreme sports na gusto pang gawin ni Miguel ay ang rock climbing, rappelling, skateboarding at mountain biking. (Ruel Mendoza)