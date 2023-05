Marisol sa Batasan promotor ng kudeta

Sino raw itong bida-bidang bagitong miyembro ng Kamara de Representantes ang nagpasimula ng tsismis na matatanggal na si Speaker Ferdinand Martin Romualdez?

Kuwento ng impormante ni Mang Teban, itong babaeng kongresista ang unang lumapit daw kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at nag­tsismis na malapit nang magbabu sa puwesto si Romualdez dahil may basbas daw mula sa misis ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Kaya itong si Arroyo, napaniwala ng Marisol ng Batasan at kinausap ang ilang kongresista para simulan ang kudeta sa pag-aakalang may go signal ni First Lady Liza Araneta Marcos o LAM.

Itong lady solon na isang party-list representative, nagtsika rin kay LAM na gumugulong na ang ouster move kay Romualdez.

Itong congresswo­man daw ang nakikipag-usap sa mga kongresista at sinasabing may basbas nina Arroyo at LAM ang galawan sa Kamara.

Na-bad trip daw si LAM sa kongresista dahil palpak daw ang mga marites ng mambabatas. Matagal na palang namumuro kay LAM itong congresswoman dahil may ginawang event ito na pumalpak din.

Masyado raw ka­sing pabida itong lady solon dahil gustong protektahan ang kanyang negosyong may kinalaman sa pharmaceutical.

Namumuro na rin daw layasan ng mga staff ng isang Malacañang official ang building ni Congresswoman dahil sa mga kapalpakan nito.

Clue. May letrang C sa pangalan ng kongresista na kasanib ng party-list na para raw sa mga mahihirap.