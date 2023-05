Lalong tumapang nang masugatan! Sheena Toring desidido iresbak Lady Bulldogs

PUNTIRYANG makabawi sa susunod na season ni National University (NU) Lady Bulldogs middle blocker Sheena Toring sa masaklap na pagkatalo sa reigning titlist De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa katatapos lang na 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) kasunod ng tinamong knee injury sa Game 1 ng kanilang best-of-three Finals.

Naiselyo ng Lady Spikers ang Game 1 mula sa 18-25, 25-22, 22-25, 25-21, 15-13 panalo dahil sa pangunguna ni bagong Rookie-MVP Angel Canino.

Matapos naman ang isang linggo, nabigo pa ring makapag-ambag ni Toring sa Game 2 nang magdesisyong ipahinga ang kanyang iniindang karamdaman, kung saan sinubok na takpan ni Minerva Maaya ang kanyang posisyon upang tangkaing pahabain ang serye sa do-or-die championship match.

Subalit mula sa 2-0 kalamangang set ay bumangon ang Lady Spikers para maitulak ang fifth set come-from-behind panalo sa 19-25, 23-25, 25-15, 25-17, 15-10.

Kahit na nagtapos ang pag-asa ng Lady Bulldogs na makuha ang kanilang back-to-back na korona sa paglista ng makasaysayang magkasunod na Finals sa dalawang season, patuloy pa rin nitong pinuri ang mga kakampi.

“Well Done Team!!! Just a week ago we still made a history for making it to the finals for two consecutive seasons,” pahayag ni Toring sa kanyang Instagram post. “I’m still proud and grateful for having another incredible season. Let’s be more hungrier and better for next season.”

Pilit na binuhat ni Alyssa Solomon ang koponan sa pagrehistro ng kanyang career-high 34 puntos mula sa 31 atake at tatlong service ace, habang matamlay naman ang laro ni dating Rookie-MVP Mhicaela “Bella” Belen na tumapos lamang ng 11 marka.

(Gerard Arce)