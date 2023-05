Kelot na nagda-diet kinandado bibig

Humakot ng katatawanan ang TikTok video ng isang lalaki na tila dahil sa pagiging desperado sa pagda-diet ay kinandado na ang kanyang bibig.

Ibinahagi ito ni Giaittri (@giaittri) sa kanyang account kung saan mapapanood ang isang kelot suot ang gray na suit habang pumapapak ng isang prutas.

Mapapansin ang naka-tape na parte ng lock sa pisngi nito. Pagkaraan niyang kumurot at tumukim ng naturang prutas ay agad niyang kinuha ang baon na lock sabay lagay nito sa kanyang bibig.

Inulan ito ng daan-daang libong komento mula sa madlang pipol.

Napa-mention pa si @ashhh0018 sa kanyang dyowa, “joshpaigalan love bilhan mo ako nito para di ako pabili ng pabili ng pagkain pag nagala tayo.”

“Makabili nga hahahaha,” sabi ni @frnzzzk.

“@Sophia Torres ito na ang kasagutan sa aking pagkain ng malala hahahah,” biro naman ng user na si @lalacruz891 sa kanyang kakilala.

“This is what we call 24 hours of intimated fasting,” dagdag pa ni @ainetasha5.

Ikaw, may kakilala ka bang may kailangan nito? Char! (Moises Caleon)