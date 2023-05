Karera Tips Ni JP Gonzales

Mayo 24, 2023 – Miyerkoles Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Yana’s Silver, 5 King Hans/Melania, 1 Jean Genie, 3 Borrowed Heaven

R02 – 7 Super Dancer, 8 Deus Ex Machina, 2 Batang After Seven, 1 One Oh One

R03 – 2 Caloocan Zap, 5 Nevada Scout, 1 Jack Of Clubs, 7 Excellence

R04 – 7 Trust Worthy/Limunsudan Falls, 2 You Never Know/Celebrity, 6 Golden Eight, 3 Determinado/Magical Cat

R05 – 2 Etnad, 10 Dollarama, 5 Heritage, 1 Galloping Ghost

R06 – 4 Axis Deviation, 10 Major Ridge, 8 Che Che, 11 Oh Rootie

R07 – 12 Jawo, 4 Victorious Passion, 3 LaGuardia, 6 Indelible Quaker

R08 – 3 Kentucky Rain/iikot Lang, 12 Tatler Story, 9 Yabadabadur, 5 Coal Digger

Solo Pick: Yana’s Silver, Kentucky Rain/iikot Lang

Longshot: Super Dancer