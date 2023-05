Joshua game na game sa hubaran

Umani ng papuri mula sa mga nakapanood ng ‘Unbreak My Heart’ ang mga bidang sina Jodi Sta. Maria, Joshua Garcia, Gabbi Garcia at Richard Yap.

Pero, para sa marami, ang pinakapanalo sa lahat ay si Joshua, ha!

Ang bongga raw ni Joshua, na given na ‘yung husay niya sa pag-arte, at may bonus pang mga maiinit na eksena kina Jodi at Gabbi, na gumaganap na mag-ina.

Kung dati ay sa mga babae lang nababaliw ang mga manonood kapag nagta-topless, aba ngayon pati kay Joshua ay kinikilig na rin sila, ha!

Ilang beses kasing nag-topless si Joshua, at boxers lang ang suot niya sa ilang mga eksena.

Pinatunayan din daw talaga ni Joshua kung bakit siya tinaguriang ‘higop king’ ng netizens. Kung marami ang nagulat sa viral kissing scene nila ni Jodi sa unang mga pasabog na trailer ng series, patikim pa lang daw ‘yon dahil mas marami pang kaabang-abang na mga eksenang ginawa ng Kapamilya actor.

Kaya biro ng mga nakapanood na, panalo talaga si Joshua, dahil pareho niyang nahigop ang mga labi nina Gabbi at Jodi ha! Bongga rin ang intimate scenes niya sa dalawa.

Siyanga pala, mapapanood ang ‘Unbreak My Heart’ sa GMA Telebabad, Pinoy Hits, at I Heart Movies simula Mayo 29 ng 9:35pm, at 11:25pm naman sa GTV.

Mapapanood din ito 48-oras bago ipalabas sa telebisyon sa GMANetwork.com, iWantTFC, Viu simula Mayo 27.

See related stories:

Chito Roño sobrang napabilib ni Joshua Garcia

Joshua nakakatakam sa topless scene