ISELCO sumingaw iregularidad sa pagdinig ng Kamara 

Lumabas sa pagdinig ng joint House Committee on Energy at Committee on North Luzon Growth Quadrangle nitong Lunes na sapilitang kinakaltasan ang suweldo kada buwan ng mga empleyado ng electric cooperative sa lalawigan ng Isabela para sa One-EC MCO Network Foundation.

Ayon kay Ms. Emilia de Guzman, Supervising Labor and Employment Officer sa Department of Labor and Employment, ang ilegal na pagkaltas ay labag sa DOLE Labor Advisory No. 11 Series of 2014 o ang Non-Interference in the Disposal of Wages and Allowable Deductions.

Ayon sa naturang advisory, ang maaari lamang ikaltas ng mga employer sa sweldo ng mga empleyado ay mga deduction na base batas, kasama na ang insurance premium, o mga pagkaltas na may nakasulat na pagpayag ng mga empleyado.

Base sa joint affidavit na inihain ng mga empleyado mula sa ISELCO-1, kinakaltasan ang mga rank and file employees ng P100 , ang mga supervisor ng P150, department heads ng P500, at ang Board of Directors ng P200 kada buwan na umano’y hindi makatarungan para sa mga manggagawa ng kooperatiba.

Sa aming pagsisiyasat, nakasaad din sa dokumento na mula taong 2019 hanggang 2022, umabot na sa P1,549,750 ang sapilitang nai-remit ng mga empleyado.

Lumalabas sa talaan ng Securities and Exchange Commission na ang One-EC MCO Network Foundation ay itinayo ng mga opisyales ng iba’t ibang electric cooperatives sa bansa, kasama rin ang dalawang kongresista na sina Cong. Presley De Jesus ng Philreca partylist at Cong. Sergio Dagooc ng APEC partylist na dapat sana ay representante ng mga electric cooperatives at ng mga member-consumer-owners.