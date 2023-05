Ibon nahagip ng bola sa MLB game, patay!

INASINTA ni Will Brennan ng Cleveland Guardians ang bola, nasapol pati ibon.

Pumalo ng grounder ang rookie outfielder na aksidenteng nakahagip sa maliit na ibon na nasa infield grass sa second inning ng 3-0 win ng Guardians kontra Chicago White Sox Lunes ng gabi.

Zero out at may runner sa first base, pinaglayag ni left-handed hitter Brennan sa kabilang direksiyon ang fastball ni Jesse Scholtens.

Talsik ang ibon nang tamaan ng bola na humahagibis ng 100.1 mph. Napahawak si Brennan sa helmet pagdating sa first. Pansamantalang tinigil ng umpires ang laro para makuha ng ground crew ang patay nang ibon.

“I truly am sorry @peta and bird enthusiasts,” tweet ni Brennan pagkatapos ng laro. “An unfortunate sacrifice.”

Noong isang linggo, patay din ang lumilipad na ibon na tinamaan ni Arizona pitcher Zac Gallen habang nagwa-warm up sa outfield bago hinarap ang Oakland.

Sa Guardians-White Sox game, suwabeng bumato ng six innings si rookie Hunter Gaddis para kolektahin ang panalo. Kumonekta si Cleveland catcher Mike Zunino ng two-run homer sa seventh.

(Vladi Eduarte)