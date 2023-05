Hindi makabog!‘Gento’ ng SB19 trending agad

Nilabas last week ng P-Pop idol boy group na SB19 ang kanilang bagong music video na ‘Gento’ na simula ng kanilang PAGTATAG! era.

Trending agad sa YouTube ang ‘Gento’ music video na sa kasalukuyan ay nasa top 2 at siyempre nag-trend din sa Twitter ang topics related sa nasabing MV at sa SB19.

Maganda ang mensahe at catchy ang lyrics ng ‘Gento’ na inspired mula sa temang transformational change na sumasalamin sa naging journey ng grupo.

Aliw rin ang fans sa catchy word play ng kanta sa mga salitang ganito (like this), ginto (gold), at gento na Caviteño term ng ganito.

Sa kasalukuyan ay may 1.4 million views na ang ‘Gento’ sa YouTube at ito ang top 3 fastest SB19 music video to reach 1 million views na may record na 2 days and 3 hours. Ang kantang ‘What?’ ang pinakamabilis na may 18 hours lamang at sumunod naman ang ‘Alab’ na may 48 hours or 2 days na record.

Grabe talaga ang influence ng SB19 sa ATINs (tawag sa fans nila) dahil patok sa TikTok ang #GentoChallenge. Pati nga ang ibang P-Pop idol groups na Alamat, Versus, at Eclipse ay naki-join din sa #GentoChallenge, ha!

Congratulations, SB19! (Byx Almacen)