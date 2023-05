Grabe parang mga walang anak! Bong bilib sa alindog nina Beauty, Max

‘Sobrang saya’ ang deskripsyon ni Senator Bong Revilla sa unang araw ng taping nila ni Beauty Gonzalez para sa ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’.

“Yes, sobrang saya. Para kaming naglalaro lang. Puro kami tawanan nang tawanan. Kahit mainit, dahil sobrang init ng panahon, ‘di ba? Pero, natatawa lang kami sa mga ginagawa namin,” sabi ni Bong.

Pero siyempre, hindi lang tawanan ang ganap sa taping, dahil sabi nga ni Bong, para silang gumagawa ng pelikula.

“Yes, it’s like doing a movie. Movie type kasi ito. May action scenes na pinaghirapan talaga. Matindi ang mga stunt. May habulan ng helicopter, speedboat.

“Matindi ang mga action scene. Ginastusan talaga. Kaya after ng taping, sobrang pagod din!

“Pero ang sinisigurado ko lang sa inyo, maiiyak kayo sa kakatawa. Hahahaha!” aliw na kuwento ni Bong.

Kumusta ang unang araw nila ni Beauty?

“First day pa lang, sumigaw na siya ng ‘Tulumeeeeeee’! Sabi ko, okey itong si Beauty, ha!” patuloy na chika pa ni Bong.

Anyway, kaaliw ang reaksyon ni Bong sa balitang pinaghahandaan ni Beauty ang pagpapaseksi sa ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’, na siyempre pa ay si Max Collins ang makakalaban nito.

“Oo, may mga sexy scene sila. Magtu-2 piece sila. Magpapaseksihan sila.

“Ikaw Ma (Lani, na katabi niya sa chikahan namin), lalaban ka ba sa paseksihan doon? Igi-guest ko siya (Lani),” say ni Bong.

Bilib na bilib nga si Bong sa disiplina nina Beauty, Max sa pagkain.

“OMAD (one meal a day) sila. Makikita mo sila, ang pinakadaya nila ay coffee.

“Pero sobrang seseksi nila. Para silang mga walang anak!” papuri pa ni Bong kina Beauty at Max.

Eh, si Bong ba maghuhubad din?

“Sa Facebook nakita n’yo na ang (ang katawan niya). Hahahaha!”

Siyanga pala, bukod sa pagkumbinsi kay Lani na mapasama sa sitcom, binibigyan din ni Bong ng pagkakataon ang mga hindi masyadong aktibo sa showbiz na magbalik sa pag-arte.

“Ang dami kasing tumatawag na gusto nilang makasama sa sitcom. Lalo na ‘yung mga stuntmen, naghahanap ng trabaho. Pinapakiusap ko talaga sa GMA na isama si ganito, ganiyan, para mabigyan ng chance.”

So far ay nakapag-taping na raw sina Ronnie Ricketts, Jimmy Santos, at marami pang iba. (Dondon Sermino)