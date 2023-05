Genghis Imperial hari sa Pangasinan Chess

PINAGHARIAN ni Candidate Master Genghis Imperial ang katatapos na 3rd edition ng Pangasinan Invitational Chess Cup (2200 FIDE rapid rating limit) na ginanap sa SM Dagupan City nitong Linggo.

Nakalikom ang tubong Pureza, Sta.Mesa, Maynila ng 6.5 puntos sa pitong laro para maiuwi ang P10,000 top purse.

Kinaldag ni Imperial sina Romy Cendana, Peter Mc Gerald Penullar, Fidel Labuanan, Stephen Manzanero, Candidate Master Romy Fagon at FIDE Master Robert Suelo, Jr. sa sixth at penultimate round.

Nakipaghatian naman ng puntos si Imperial kay Joel Obogne sa seventh at final round.

Pasok sa top 10 sina Joel Obogne (2nd), CM Romy Fagon (3rd), IM Jose Efren Bagamasbad (4th), FM Robert Suelo, Jr. (5th), Luigi James Laking (6th), Jonathan Bayron (7th), Cris Dispo (8th), Edgar Tuliao (9th) at Emmanuel Lomibao (10th).

Kabilang sa mga sumikwat ng category awards ay sina Atty. Rodolfo Enrique “Rudy” Rivera (Top Senior), Luigi James Laking, Jonathan Bayron at Cris Dispo (Top Executive) at Edgar Tullao, Mark Donald Castillo at Gerard Lalas (Top Government Employee).

(Elech Dawa)