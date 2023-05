Eksenadora! Pinoy athlete kumendeng sa SEAG

Nagsampol ng kanilang talento sa pagsayaw ang dalawang Pinoy athlete na ito sa ginanap na Sea Games 2023.

Pinost ito ng user na si Cherry (@nhorchary2) sa kanyang account kalakip ang caption na may hastag na cambodia at seagames31.

Mapapanood sa video ang dalawang Pinoy athlete na nakasuot ng kani-kanilang medalya habang nagpapakitang gilas sa pagsayaw ng TikTok dance sa harap mismo ng iba’t ibang lahi na kalahok sa palaro.

Makikita ang bibo na reaction ng mga kapwa nila atleta at mga coach na napapapalpak pa sa tuwa.

Humakot ito ng higit 1.5 milyong views at dagsang komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @abipalangperfectbanban, “Eksenadora talaga tayo” na may kasama pang tumatawa na emoji.

“Buti pa dito masaya, habang kami nakikipag bardagulan sa MLBB,” hirit ni @kiannepogi13.

“Philippines is full of talented not only in sports,” puri naman ni @zayner2426.

Dagdag pa ni @arvymano, aniya, “Philippines will always be the life of the party.”

“When you play music it’s either we sing or we dance that’s pinoy,” saad ni @19hikari96.

Dagdag pa rito, marami rin ang nagsabi sa comment section na pang-ilang beses na nila nakikita ang dalawa na ito pero sa iba’t ibang anggulo at pov.

Talaga namang basta Pinoy go na go sa kalokohan at katuwaan! (Moises Caleon)