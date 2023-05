Dyowa ni Vice ‘di buwakaw

Puring-puri ni Teddy Corpuz ang kasamahan niya sa ‘It’s Showtime’ na si Ion Perez, na hinirang ngang MVP (most valuable player) sa katatapos lang na ‘Star Magic All Star Games 2023’.

“What separates this guy from the rest is that he’s just authentically a humble guy. Walang angas at walang pretensions. What you see is what you get on and off court. Walang kayabang-yabang sa katawan. That’s our MVP!” sabi ni Teddy.

Sabi nga ng netizens, hindi nila personal na kilala si Ion, at alam lang nila na dyowa ito ni Vice Ganda. Pero dahil sa post ni Teddy, mas lalo nila itong hinangaan na bukod sa mabait, may paninindigan nga raw.

“Kita at dama mo talaga ang pagiging mapagkumbaba niya. Mabait na bata.”

“Very true at oozing with quiet confidence, ha! At ang maganda sa lahat, hindi siya buwakaw maglaro. Naglaro kayo as a team talaga.”

“Nakakaiyak naman ang papuri mo kay Ion!”

Well, bongga! (Dondon Sermino)