Dennis nangungulila pa rin sa mga anak

Kung tama ang nakarating sa aming balita, pinagsabihan na raw si Dennis Padilla na iwasan na ang magpa-interview tungkol sa kanyang mga anak, o ang mag-mention about them.

Understandable naman dahil sa tuwing naiinterbyu siya tungkol sa mga anak, sa halip na mas maging maayos ang relasyon niya sa mga ito ay kabaligtaran pa ang resulta.

Anyway, mukhang hindi mapigilan ni Dennis na mag-post sa kanyang Instagram na tila nangungulilang ama.

After nga niyang i-post ang picture ng mga anak noong bata pa ang mga ito at sabihing, “Miss you all mga anak,” larawan naman ng anak na si Claudia Barretto ang pinost niya.

Isang simpleng, “Miss you Claui… God bless you more anak!” Naka-tag ang ibang mga tao sa post nila tulad ng kapatid niyang si Gene Padilla, pero wala sa tag si Claudia. Napaisip tuloy kami kung naka-block ba siya sa anak o hindi niya lang ito ma-tag?

Sa limited comment na ina-allow niya sa kanyang Instagram, may netizen na nagsabi kay Dennis na, “Sayang hanggang post ka na lang. Just keep on praying.”

Well… (Rose Garcia)