Col, 6 pang pulis kalaboso sa P6.7B shabu cover-up

Ikinulong sa detention facility ng Senado ang isang opisyal ng Philippine National Police Drug Enforcement Unit (PDEG), kasama ang anim pang pulis dahil sa pagtatakipan hinggil sa operasyon ng P6.7 bilyong shabu raid sa Maynila noong Oktubre 2022.

Ang mga pulis, kabilang si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. ay na-cite in contempt ng Senate committee on public order and dangerous drugs. Si Mayo ay nakakulong na sa Camp Bagong Diwa at pinayagan lang dumalo sa hearing.

Nabuwisit Senador Raffy Tulfo sa pagtatakipan ng mga pulis kaya naghain ng mosyon para i-contempt si Lt. Col. Arnulfo Ibañez ng PDEG matapos itangging hindi niya alam ang ginagawa ng tauhan niyang si Mayo na nahulihan ng halos isang tonelada ng shabu.

“Lt. Col. Ibañez, ‘wag na tayong maglokohan dito. Itong bata mo na isang sarhento, mababa ang ranggo kung tutuusin. Wala siyang kakayahan on his own to possess that huge amount of shabu on his own,” ani Tulfo.

“Meron at meron siyang kasabwat at ‘yong ka­sabwat hindi puwedeng ‘yong katulad niyang dilis. Ang kasabwat nito, mga lapu-lapu, pating at balyena,” dagdag pa ng senador.

“Paanong walang alam eh bato mo ito? Dalawa lang mamili ka ikaw ay bobo or tiwali? Bobo dahil ‘di mo alam ang pinagagawa ng bata na nirekomenda mo sa PDEG or alam mo na itong bata mo gumagawa ng kalokohan at kinukunsinti mo?” pagtatanong ni Tulfo kay Ibañez.

Kasama rin sa pinakulong ang mga tauhan ni Police Capt. Jonathan Sosongco, head ng PDEG SOU 4A arrest team na sina Master Sgt. Carlos Bayeta, at mga patrolman na sina Rommel Bugarin, Hustin Peter Gular, Hassan Kalaw at Dennis Carolino. Si Sosongco ay nauna nang pinatawan ng contempt at nakulong sa nakaraang hearing.

Iginiit ng limang pulis na hindi sila bahagi ng grupo na nakahuli kay Mayo sa kabila ng kumpirmasyon ni Sosongco, ang pinuno ng arresting team. Ikinatuwiran ng limang pulis na hindi si Mayo ang kanilang inaresto kundi si Ney Atadero, ang preso at ang kasabwat nito. (Dindo Matining)