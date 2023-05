Cam From Behind inireserba ang lakas

IPINAKITA ni Cam From Behind ang husay nito sa rematehan matapos manalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Mabilis na kumuha ng unahan ang magkakamping sina Asiong at Patong Patong, nasa tersero si Fortissimo habang malayong pang-apat si Cam from Behind na sinakyan ni class A rider Kelvin Abobo.

Papasok ng far turn ay tatlo na lang ang nagbabanatan sa unahan, ito’y sina Asiong, Patong Patong na nasa tabing balya at Fortissimo, habang si Cam From Behind ay nasa pang-apat pa rin pero lumalapit na ito sa unahan.

Pagsapit ng home turn ay nasa tersero na si Cam From Behind at beripikadong lalampasan nito ang magka-kuwadrang sina Asiong at Patong Patong.

Sa huling 75 metro ng karera sa rektahan ay naagaw na ni Cam From Behind ang unahan at tinawid nito ang meta ng may dalawang kabayong agwat sa pumangalawang si Medaglia D’Amor.

Nirehistro ni Cam from Behind ang tiyempong 1:40.4 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng horse owner na si Melaine Habla ang P10,000 added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

(Elech Dawa)