Blazers abangers kay Will Gozum

ALANGANIN pa sa darating na bagong season ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament ang reigning MVP na si Will Gozum ng De La Salle-College of Saint Benilde dahil sa iniindang injury sa kamay.

Inihayag ni head coach Charles Tiu na patuloy pa ring nagpapagaling sa kaliwang kamay ang 6-foot-7 bruiser kasunod ng tinamong injury sa practice session ng koponan upang mapwersang hindi makapaglaro sa isinasagawang FilOil EcoOil Preseason Cup.

Wala pang pinal na desisyon kung makakabalik pa sa paglalaro ang top player ng Blazers na may nalalabi na lamang isang taon sa kanyang collegiate career, habang inaasahan itong mawawala sa koponan ng dalawa hanggang tatlong buwan.

“Will, we’re still waiting for his decision if he will decide to stay with us. He has a fractured hand so he’s out for about two or three more months. Abang abang lang kami, we also don’t know,” pahayag ni Tiu sa lumabas na report. “Hopefully, he can decide soon so we know how to move forward also. But again, we will support whatever decision he wants.”

Matatandaang tinulungan ni Gozum na makapasok ang Benilde sa Finals ng 98th season kalaban ang three-peat champions na Colegio de San Juan de Letran Knights noong isang taon, kung saan umabot ng Game 3 ang kanilang sagupaan, na umabot pa sa suspensiyon ni Letran ace playmaker Fran Yu.

Bukod umano kay Gozum, nagtamo rin ng quad injury ang isa pang big man ng CSB na si Migs Corteza, subalit inaasahan namang makakabalik ito sa laro dahil hindi naman umano ito seryoso.

(Gerard Arce)