Bersamin, Panganiban nagkalat sa sugar probe

Ipinagtanggol ng dalawang opisyal ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pag-angkat ng asukal kahit wala pang Sugar Order mula sa Sugar Regulatory Administration (SRA).

Sa kanilang pagharap sa imbestigasyon ng Se­nate Blue Ribbon committee, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sakop umano ng isang presidential directive at bahagi rin ng effort ng gobyerno na makontrol ang inflation ang importasyon ng 440,000 metriko tonelada ng asukal.

Pinaliwanag din ng dating Supreme Court Chief Justice na may apat na paraan para legal na makapag-angkat ng asukal, at isa na roon ang Sugar Order mula sa Sugar Regulatory Authority (SRA).

“Subsequently, the SRA issued Sugar Order No. 6 to cover this importation so that there will be proper documentation that would allow the Bureau of Customs and other concerned agencies to process and release the shipments,” paliwanag ni Bersamin.

Kinontra ni Senadora Risa Hontiveros ang posisyon ni Bersamin dahil hindi puwedeng mag-import ng asukal kung wala pang nilalabas na sugar order ang SRA.

“Parang naagawan ng executive ‘yong legislature sa papel namin sa policy making. Grabe po ‘yong implikasyon ng nangyari kanina. Ang nasaksihan natin kanina ay pagbabago ng patakaran, pagbabago ng in effect, batas, right in front of our very eyes, para sabihin na hindi pala kailangan ng sugar order bago mag-angkat ng asukal na isang regulated commodity,” paliwanag ni Hontiveros matapos ang pagdinig.

Sa naturang hearing, sinita rin ni Hontiveros si Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban dahil sa pabago-bagong pahayag kaugnay ng direktiba ni Pangulong Marcos para sa pag-angkat ng asukal.

“Let’s do it ourselves first,” unang kuwento ni Panganiban sa utos umano ng pangulo. “So, after an hour of deliberations, the President said, “Let’s import.” Tell the public that we should be importing.”

Sinabi ni Hontiveros na akala niya ay “Let’do it ourselves” ang utos ng Pangulo, pero itinanggi na ito ni Panganiban dahil ang sinabi umano sa kanya ay: “Let’s import through selected importer­s of sugar.”

“Hindi sinabi ng [presidente], ‘Let’s do it ourselves.’ Ang sinabi ng President, ‘Let’s import, so that’ it,” paliwanag ni Pa­nganiban. (Dindo Ma­tining)