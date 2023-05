Andrea nakipag-date kay Ricci na mala-drag queen

Bagong gay icon ang bansag ngayon kay Andrea Brillantes na siya naman niyang ikinatuwa dahil pangarap niya raw talaga na matawag ng ganoon.

Marami kasi ang natuwa sa pagganap ni Andrea bilang isang drag queen sa upcoming iWantTFC original series na ‘Drag You and Me’.

Kuwento ni Andrea, dahil sa kanyang vlog ay nagkaroon ng idea ang Dreamscape Entertainment na kunin siya para sa nasabing series.

Sa vlog kasi niya ay nag-transform si Andrea bilang drag queen na si Valentine Royale na siya ring drag name ng character niyang si Betty sa ‘Drag You and Me’.

Enjoy na enjoy si Andrea sa pagiging drag queen sa kanyang vlog kaya naman tuwang-tuwa nang siya ang mapiling bumida sa series na ito ng iWantTFC.

Anyway, very supportive naman ang kanyang boyfriend na si Ricci Rivero sa bago niyang role.

“He was very supportive sa role ko dito. Actually dapat nga may isang time na pupunta siya mismo sa set para panoorin ako, pero ako ‘yung nahiya,” kuwento ni Andrea nang makapanayam siya ng entertainment press sa grand mediacon ng ‘Drag You and Me’.

Ayon pa kay Andrea si Ricci ang kanyang support system sa ‘Drag You and Me’.

“Game na game siya, supportive siya, lagi kaming magka-video call, lagi akong nagkukuwento ng mga eksena ko, lagi siyang nakikinig. Support system ko po siya sa series na ito,” dagdag pa ni Andrea.

Sa isang date daw nila ni Ricci, naka-drag queen pa si Andrea dahil galing siya sa taping at hindi na nagbihis pa.

Bonggels! (Byx Almacen)