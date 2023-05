4Ps beneficiary topnotcher sa LET

Nasungkit ng isang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiary mula sa Lanao del Sur ang top 5 sa katatapos lamang na Licensure Examination for Teachers (LET) elementary level.

Ibinida ng Ministry of Social Services and Development sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (MSSD-BARMM) si Nishrien Amatonding Barua na nakakuha ng 91.4 % rating.

Patunay umano ito na hindi hadlang ang kahirapan para magkamit ng edukasyon, lalo na sa tulong ng programa ng pamahalaan.

“Exceptional accomplishment,” ayon sa MSSD.

Sabi naman ni Barua, kahit noong college pa lang siya ay naghahanda na siya para sa board exam. Isa umano sa kanyang naging sikreto sa tagumpay ay pagbibigay ng oras sa pagbabasa.

“Board examinees should take the tests without self-doubt,” aniya pa.

Bukod sa pagiging LET topnotcher, buong pagmamalaking ibinalita ng MSSD-BARMM na nagtapos din si Barua ng magna cum laude.

“She demonstrated exceptional academic performance throughout her college years and graduated magna cum laude with a Bachelor of Elementary Education degree from Mindanao State University-Main Campus in Marawi City,” sabi nito. (MJ Osinsao)