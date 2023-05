20% discount sa gov’t clearance inaprub ng Kamara

Pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukala na gawing libre o bigyan ng 20% diskwento sa pagkuha ng government clearance ang mga mahihirap na naghaha­nap ng trabaho.

Ang panukalang Kabalikat sa Hanapbuhay Act (House Bill 8008) ay nakakuha ng 270 boto. Walang tumutol sa pag-apruba rito.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez isa sa problemang kinakaharap ng mga mahihirap na naghahanap ng trabaho ay ang pambayad sa kinukuhang employment requirement.

Sa ilalim ng HB 8008, bibigyan ng 20% diskwento ang kuwalipikadong naghahanap ng trabaho sa pagkuha ng Barangay Clearance, NBI Clearance, Police Clearance, Medical Certificate mula sa mga ospital ng gobyerno, Medical Certificate for foreign employment mula sa DOH-accredited medical facility, Marriage Certificate at Birth Certificate mula sa PSA, National Certificate and Certificate of Competency (COC) mula sa TESDA, Certificate of Ci­vil Service Eligibility mula sa CSC at iba pang documentary requirement na hinihingi ng mga employer na aaprubahan ng bubuohing Inter-Agency Coordinating and Monitoring Committee. (Billy Begas)