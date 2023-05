Talunan naman kasi: Donny biktima ng matinding bashing

Naging malungkot si Donny Pangilinan sa kinalabasan ng kanyang game sa ginanap na ‘Star Magic All Star Games 2023’.

Nag-tweet pa siya ng sad emoji pagkatapos magpasalamat sa fans nila ni Belle Mariano na nanood at sumuporta.

Sabi ni Donny, “Thank you guys for showing up. Missed you all. Sorry bawi next time (with sad face emoji).”

Pero pinapalakas naman ng fans nila ang loob ni Donny sa pagsasabing ginawa raw nito ang best para sa kanila, at siya pa rin daw ang kanilang MVP. At masaya na sila na makita lang sila ni Belle.

Isa si Donny sa lumaban sa larong basketball.

Obviously, nalungkot talaga si Donny sa kinalabasan ng laro. Dahil ang tatay niya mismo na si Anthony Pangilinan ay napa-tweet din at nagbigay ng tila encouragement sa anak.

Sabi nga ni Anthony sa anak, parating pa lang daw ito sa exciting part.

Aniya, “Son, you practiced real hard and played amazing games the past weeks. The end may not have been what you wanted, but hey, you were a team player all the way & helped entertain a lot of people tonight. P.S. Parating ka pa lang sa exciting part!”

Naku, sa laro naman ‘di puwedeng laging panalo.

Agree?!