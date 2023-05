Shohei Ohtani na-strike out siyam na batter ng Minnesota

Siyam na strike out ang tinuhog ni Shohei Ohtani sa loob ng six innings, nag-deliver ng isa pang big hit si Mickey Moniak at tinalo ng Los Angeles Angels ang Minnesota Twins 4-2 nitong Linggo.

Nag-regalo ng walk si Ohtani sa una niyang hinarap na batter, si leadoff hitter Joey Gallo. Pagkatapos ay wala nang pinadiskarte.

Namigay lang ng one run at two hits si Ohtani pero nilista ang panalo ng LA kay Chris Devenski at nakuha ni Carlos Estevez ang save.

Binigyan ng no-decision si Ohtani dahil nilabas na tabla ang laro sa 1-1 at hindi inagaw ng Angels ang lead hanggang seventh nang pitikin ni Moniak ang two-run double mula kay Pablo Lopez tungo sa 3-1 advantage.

Pang-apat sa 10 starts ngayong season na naglista si two-way star Ohtani ng 9 o higit pang strike outs. (Vladi Eduarte)