Shane big winner: Bamboo namangha

Si Shane Bernabe ang tinanghal na winner ng ‘The Voice Kids’ season 5.

Nasa Kamp Kawayan team ni Bamboo Mañalac si Shane at tinalo niya sa finale si Rai Fernandez na nasa team ni Martin Nievera, at si Xai Martinez na nasa team naman ni KZ Tandingan.

Bilang big winner, nag-uwi si Shane ng P1 million cash at recording contract with UMG Philippines.

Shane is 12-year old at taga-Santa Rosa, Laguna. Meron siyang sariling YouTube channel tulad ng contestants na sina Summer Pulido and Chloe Cañega. May 2,500 subscribers at 16 uploaded videos.

Si Shane rin ang first ‘The Voice Kids’ Season 5 artist na may most number of subscribers on her YouTube channel.

Naging winning song ni Shane sa finale ay ang rendition niya ng song na ‘Sino Ang Baliw’. Sobrang namangha si Bamboo sa pinakitang performance ng bata.

“Grabe lang talaga. Ang paborito ko sa performance mo, ‘yung mawawala ka lang. Nasa mata mo, eh, you’re a ready performer. You’re already a champion. You did it. You owned it. Speechless si coach,” sey ni Bamboo kay Shane.

Ito rin ang ikalawang beses na may nanalo mula sa team ni Bamboo sa ‘The Voice Kids’. Unang winner niya ay si Elha Nympha noong 2015. (Ruel Mendoza)