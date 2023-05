Robin Catalan utak puhunan sa SEAG

Utak at karanasan ang naging puhunan sa pakikipaglaban ni Kun Bokator gold medalist Robin “Ilonggo” Catalan sa men’s 50kgs Combat sa katatapos lang na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia noong isang linggo.

Aminado ang 32-anyos na striker sa kanyang kakayanan pagdating sa pakikipag-upakan lalo mas malalaki ang kanyang nakakalaban higit na ang mga nakatapat sa kanyang kategorya sa Cambodia Games, kabilang ang hometown bet na si Sovan Nang na kanyang natakasan sa bisa ng 2-1 iskor.

“Actually, iyung nakalaban ko na Cambodia, superstar nila, magaling at matangkad, sabi ko sige, kapag hindi ko ito binugbog at parehas kami, matatalo ako eh, kasi hometown. Na-scout na nila ako bago pa ang laban,” pahayag ni Catalan, na dating national team member ng Wushu Sanda at kasalukuyang combat fighter ng Sambo National team.

Bata pa lamang umano ay natuto nang sumabak sa mga bakbakan ang 5-foot fighter mula Negros Occidental dahil sa amang boksingero, habang walo sa 12 magkakapatid ang pumasok sa larangan ng mixed martial arts, na pinangungunahan ng nakatatandang kapatid na si Wushu World champion at Catalan Fighting System founder Rene “D’Challenger” Catalan.

“Kilala ako nung mga kalaban ko, lalo na iyung Indonesian na nakalaban ko sa Finals. Inaabangan na nila kami magkaharap,” wika ng dating flyweight fighter ng ONE Championship na may kartadang 10-8 panalo-talo.

“Sabi nung kalaban ko very smart daw ako, ‘di daw siya nakaporma,” dagdag nito na tinalo ang MMA fighter na si Ade Permana ng Indonesia sa iskor na 3-0 sa Finals.

Malaking bagay umano na matutunan ng lahat ng fighters at boksingero ngayon na hindi pwedeng manalo ng knockout lamang dahil kinakailangang gamitin ang matalas na diskarte at utak sa laro. (Gerard Arce)