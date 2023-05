Pinay writer abot-kamay journalism award

Pasok ang Pinay writer na si Jennifer Fergesen sa mga nominado ng Journalism-Foodways Category sa prestihiyosong ‘James Beard Foundation Journalism Award’ ngayong taon.

Ang pagkilala na ito ay ibinibigay sa mga indibidwal na nagpakita ng husay sa kanilang craft at nagrepresenta ng iba’t ibang pagkain, cuisine, at mga inumin na bumubuo sa culinary ng Amerika.

Si Fergesen ay isang food writer at nagta-travel sa iba’t ibang sulok ng mundo upang magsulat patungkol sa mga pagkain at mga mamamayan ng lugar na kanyang binibisita.

“Recognizes the importance of culture and history in food journalism. Entries in this category explore the connection between what we eat and who we are, with an emphasis on reporting,” paglalarawan sa kategoryang kinabibilangan ni Fersergen.

Bukod dito, marami na rin siyang nai-publish na artikulo na sumungkit ng samu’t saring awards gaya ng obra niyang ‘Kimchi With a Side of Whale’. Noong 2019 itinanghal si Fersergen bilang top prize winner sa ginanap na Doreen Gamboa Fernandez Food Writing Award.

Dagdag pa rito, swak din sa inilabas na nominasyon ang food chronicler na si Erwan Heussaff at tatlo pang Pinoy chefs. (Moises Caleon)