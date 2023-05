Nag-react si Loisa: Ronnie binangko sa ‘Star Magic All Star Games’

Trending si Ronnie Alonte pagkatapos ng ‘Star Magic All Star Games’. Imbiyerna kasi ang fans dahil binangko raw ang idol nila, na ka-team nga nina Daniel Padilla at Donny Pangilinan.

Feeling ng fans, mas pinaboran nga si Donny kesa kay Ronnie.

“Next time tigilan n’yo na ‘yang fan cam na ‘yan, para hindi masayang ang game. Imbis na ipasok ang magaling na player, hindi na lang kasi kailangan may fan cam.

“Yes kaya need nilang ipasok ang mga sikat, para sa fan cam!”

“Ang weird na binangko si Ronnie!”

“Bakit hindi ninyo pinasok si Ronnie? Trending tuloy.”

“It should have been Ronnie over Donny.”

“Bakit kasi mas binabad ‘yung malamya at nagkakalat lang naman?”

“This team was being carried by Ronnie. Tapos binangko lang sa crucial moment. Ano ba ‘yan?”

“Nasayang ang chemistry sa court nina Daniel at Ronnie!”

“Tiniis ko ‘yang mahal na tiket at pagbiyahe ng Laguna kahit gabi na matatapos. Pero bakit binangko lang si Ronnie? Siya ang pinunta ko.”

Si Loisa naman, agad-agad ding nag-react at tila nagtaka rin kung bakit binangko ang dyowa niya.

“Why o why?” reaksyon ni Loisa.

Well, kung susumahin ang reaksyon ng fans, si Donny ang sinisisi nila kung bakit binangko si Ronnie. Mas pinaboran nga raw si Pangilinan kesa kay Alonte.

Eh, hindi naman daw gumawa ng puntos, at nagkalat pa nga raw, kaya talo ang team nila.

Well…