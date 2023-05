Na-trauma: Ako lang nakakaalam sino tatay ng mga anak ko – Alma

Medyo na-trauma raw ang dating sexy star na si Alma Soriano sa naganap na interview niya kamakailan. Nagulat kasi siya sa mga naglabasan tungkol sa kanyang personal na buhay.

Heto nga ang kanyang pahayag:

“May mga lumabas sa isang tabloid na nabanggit ang pangalan ni Atty. Ariel Inton.

“Then again I would like to give my apology to Atty. Ariel Inton kasi pati pangalan niya nakaladkad sa isyu na ito… Eh, wala naman siyang kinalaman dito… Besides the presscon were all about the Mrs. Face of Tourism Philippines pageant…

“And also I would like to give my apologies to my children dahil pati sila nakaladkad din dito sa isyu… though it is not my fault at all but still I admit na me pagkakamali din ako for trusting too much and now I have learned my lesson na hindi lahat ng tao na nakapaligid sa’yo, eh, puwede mo pagkatiwalaan… They will gossip about you…

“Wala akong sinabi kung sino ang ama ng mga anak ko. Ako lang ang nakakaalam kung sino ang tatay ng mga anak ko.

“Walang karapatan ang kahit sino na pangalanan kung sino ang tatay ng mga anak ko,” sabi pa ni Alma. (Dondon Sermino)