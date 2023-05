Miami Heat 3-0! Bam Adebayo singlaki ng dagat tingin sa ring

Ga-batya na ang tingin ng Heat sa basket sa Kaseya Center sa Miami.

Umiskor ng career-high 29 points si Gabe Vincent, may 22 si Duncan Robinson at tinambakan ng Heat ang Boston Celtics 128-102 sa Game 3 ng East finals nitong Linggo.

Ganu’n ganu’n lang, 3-0 na ang Miami, isang panalo pa ay babalik na sa NBA Finals ang hukbo ni coach Erik Spoelstra. Iho-host muli ng Heat ang Game 4 sa Miyerkoles (araw sa Manila).

May 18 points pa si Caleb Martin, 16 kay Jimmy Butler, 13 si Bam Adebayo at 10 kay Max Strus sa Heat na overall ay 46 of 81 (56.8 percent) sa field, 19 for 35 (54.3 percent) sa 3s.

“The rim was as big as the ocean for everybody,” bida ni Adebayo.

Nagkasya lang sa 14 points si Jayson Tatum, 12 kay Jaylen Brown at isinuko na ng Celtics ang laban pagkatapos ng three. Inubos na ng Boston ang bench sa fourth.

Hindi pa tapos ang Heat.

“It’s the first to four games,” giit ni Vincent. “We’re not satisfied with three.” (Vladi Eduarte)